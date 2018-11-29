Бесплатный коворкинг открылся в Перми

Пермь, , 13:56 — REGNUM В Перми открылся бесплатный коворкинг, это коллективный офис, где могут находиться сразу несколько человек, передает интернет-портал «Общественное телевидение России». Правда, он не для всех. Проект благотворительный, для нуждающихся семей.

Находиться там можно неограниченное время. В распоряжении посетителей три компьютера и библиотека. Пока родители работают, дети могут играть под присмотром воспитателя в детской комнате. Чтобы воспользоваться коворкингом, нужен паспорт и справка о присвоении семье статуса малоимущей или многодетной.

«Я сюда пришла для того, чтобы найти себе вакансию, — сказала посетитель коворкинга Любовь М. — Найти работу».

«Иногда бывает так, что мамочка осталась одна с тремя детьми, и у нее банально нет времени даже чтобы отдохнуть, — сказала работник общественной организации «Территория семьи» Галина Б. — Она может к нам прийти, оставить ребенка в детской комнате под присмотром воспитателя, а сама сидеть за компьютером».

Коворкинг работает с 10 утра до 5 вечера. Проект придумала общественная организация «Территория семьи». В будущем они также хотят открыть швейный коворкинг, чтобы родители могли шить для своей семьи и на заказ.