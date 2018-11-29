Съезд ОНФ: «люди активно занимаются своей собственной жизнью»

Москва, , 13:55 — REGNUM В Москве, на площадке выставочного центра «Крокус Экспо» проходит съезд Общероссийского народного фронта. Главная тема мероприятия в 2018 году — народный контроль за исполнением нового «майского указа» президента России, лидера ОНФ Владимира Путина. Участие в мероприятии принимают свыше 4 тыс. человек из всех регионов РФ.

Как заявил руководитель ОНФ Алексей Анисимов, участники съезда собрались, чтобы определить приоритеты народного контроля за исполнением «майского указа» президента по тем направлениям, которые являются наиболее значимыми и чувствительными для людей.

«Съезд ОНФ — реально значимое событие в общественной жизни страны. К тому же наблюдаем изменение формата, съезд работает в формате «Антиконференции», на тематических площадках проходит обсуждение национальных проектов, и все это проходит очень оживленно, как рассказывают участники съезда», — отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«В принципе, в целом я считаю, что роль гражданского общества в принятии решений и в контроле над исполнением президентских указов, и в том, что люди активно занимаются своей собственной жизнью, в России год от года растет. И в этом смысле ОНФ делает очень полезное дело. Мало того, что цели и задачи поставлены, что федеральные и региональные власти занимаются их исполнением, как, собственно, и должно быть, но, разумеется, для эффективной работы совершенно необходимо вовлечение в это активных неравнодушных граждан, и в этом смысле значимость ОНФ и гражданского общества трудно переоценить», — рассказала эксперт.

«Тем более — мы видим, что деятельность ОНФ касается суперчувствительных для общества вопросов, например, доступности медицинской помощи. Очевидно, что общество должно этим заниматься», — завершила свой комментарий Анна Федорова.

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