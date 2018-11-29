Чехия считает Украину безопасной страной, несмотря на военное положение

Прага, , 13:54 — REGNUM МВД Чехии включило Украину в список безопасных стран, заявил посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис 29 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам украинского дипломата, глава МВД Чехии Ян Гамачек считает Украину страной, чья конституция обеспечивает основополагающие права и свободы человека, включая свободу передвижения.

«Введение военного положения в некоторых регионах Украины сроком на один месяц не является преградой для того, чтобы мы считали Украину безопасной страной», — заявил член палаты депутатов парламента Чехии Ян Липавский.

Посол Украины отметил, что список безопасных стран используется при рассмотрении ходатайств о предоставлении политического убежища.

«Теперь заявления на получение убежища в Чехии будут рассматриваться только от тех граждан Украины, которые прибыли из «оккупированных Россией» украинских регионов», — подытожил Перебыйнис, имея в виду Донбасс и Крым.

Напомним, граждане Украины лидируют среди нелегалов, задержанных чешской полицией в 2018 году.

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В то же время чешские власти используют украинских мигрантов, чтобы оправдать своё нежелание принимать беженцев из стран Африки.

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