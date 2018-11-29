Новый приговор вынесен за мошенничество «в пользу» саентологов в Петербурге

Санкт-Петербург, , 13:56 — REGNUM Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал Екатерину Заборских виновной в мошенничестве в особо крупных размерах с использованием служебного положения. Это уже второй приговор петербургской предпринимательнице, которая, по данным правоохранительных органов, вносила незаконно полученные средства в кассу религиозной организации «Саентологическая церковь».

Женщина находится под стражей уже второй год. Новый приговор привел к увеличению срока, который она проведет в местах лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года Заборских была осуждена по нескольким эпизодам мошенничества на общую сумму свыше 133 млн рублей и взята под стражу в зале суда. Тогда ее приговорили к 6,5 годам в исправительной колонии общего режима, удовлетворили гражданские иски потерпевших и взыскали с осужденной судебные издержки.

В этот раз суд рассмотрел новую группу криминальных эпизодов, инкриминируемых Заборских. Как установлено, с марта 2012 года по февраль 2015 года предпринимательница, будучи председателем правления ряда потребительских обществ, заключила 29 договоров о предоставлении жилья и об участии в хозяйственной деятельности на общую сумму свыше 33 млн рублей.

«У представляемых Заборских юридических лиц отсутствовали разрешения на строительство и права собственности на земельные участки. Полученные денежные средства Заборских похищала и распоряжалась ими по своему усмотрению, не предпринимая меры к выполнению взятых на себя обязательств», — пояснили суть обвинения в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В ходе нового судебного процесса Заборских свою вину не признала. Тем не менее, суд посчитал ее вину доказанной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет.

«По совокупности приговоров наказание составило 8,5 лет в исправительной колонии общего режима. Гражданские иски признаны судом по праву», — пояснили в пресс-службе суда.

Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила, что похищенные денежные средства Екатерина Заборских, в том числе, вносила в кассу религиозной организации «Саентологическая церковь Москвы» в наличной форме, а также перечисляла безналичным путем с помощью банковских карт посредством платежных терминалов в виде пожертвований на уставные цели и выпуск печатной продукции.

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Напомним, что в июне 2016 года следственные действия силами сотрудников ФСБ в отношении группы так называемых саентологов проходили по 14 адресам в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и городе Москве. Обыски и выемки документов проводились в офисах, кредитно-финансовом учреждении и домах предполагаемых нарушителей закона. Обыски и другие следственные действия продолжились в марте и июне 2017 года в Московской области и Петербурге.

По версии следствия, члены объединения граждан, именующих себя «Саентологической церковью Санкт-Петербурга», вели предпринимательскую деятельность без регистрации, извлекая доход в особо крупном размере. Следственные действия подтвердили версию о сбыте функционерами «Саентологической церкви Санкт-Петербурга» товаров и услуг в нарушение установленных законом норм, а также о межрегиональном характере этой противоправной деятельности.

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В ходе расследования уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности религиозной группы «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга» были также установлены факты экстремистской деятельности этой группы.

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