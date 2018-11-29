Волгоградцы хотят назвать аэропорт именем Алексея Маресьева

Вологда, , 13:53 — REGNUM Имя Героя СССР, летчика-истребителя Алексея Маресьева лидирует в голосовании на присвоение имени аэропорту Волгограда. Как передает корреспондент ИА REGNUM, за этот вариант проголосовали почти 17,5 тыс. человек. По 14 тыс. голосов пока получили имена Георгия Жукова и Василия Чуйкова.

Таким образом, за сутки до окончания голосования 37% проголосовавших считают, что аэропорт города-героя должен носить имя Героя СССР, летчика-истребителя Алексей Маресьева. По 31% принявших участие в опросе отдали свои голоса за имена Героев СССР Георгия Жукова (14,6 тыс. человек) и Василия Чуйкова (14,9 тыс. человек).

ИА REGNUM напоминает, что голосование проходит в рамках проекта «Великие имена России», цель которого — дать крупнейшим аэропортам России имена великих соотечественников. Отдать свой голос можно до 23:59 30 ноября. Результаты будут объявлены 4 декабря.

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