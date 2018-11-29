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Суд в Южной Корее обязал Mitsubishi возместить ущерб за принудительный труд

Общество

Верховный суд обязал компанию выплатить пострадавшим по 130 тыс. долларов

Сеул, 29 ноября 2018, 13:47 — REGNUM  Верховный суд Южной Кореи обязал японский автоконцерн Mitsubishi выплатить десяткам южнокорейским гражданам денежные компенсации за эксплуатацию их труда в 1944 году, пишет The Washington Post.

Отмечается, что иски были поданы в 1999 году. В обвинении говорится, что компания во время Второй мировой войны принудила их работать на авиационном заводе Mitsubishi в японской Нагое.

В итоге суд удовлетворил иски и обязал компанию выплатить пострадавшим по 130 тыс. долларов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце суд в Южной Корее обязал японскую металлургическую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. выплатить компенсацию в размере 87 тысяч долларов четверым южнокорейцам, ставшим жертвами принудительного труда во время Второй мировой войны.

Отметим, что в 1965 году Япония уже выплатила Южной Корее компенсацию за ущерб от колониального правления в размере 500 миллионов долларов, однако отдельные корейские граждане продолжают подавать иски, требуя денежного возмещения. Также не урегулированным остаётся вопрос сексуального рабства, которому подвергались кореянки во время войны.

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Зарубежная хроника
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