Цели ООН побороть голод к 2030 году угрожает меняющийся мировой климат

Нью-Йорк, США, , 13:41 — REGNUM Цель ООН ликвидировать глобальный голод к 2030 году выглядит все более маловероятной в ситуации, когда хрупкие продовольственные системы сталкиваются с проблемами от политической нестабильности до изменения климата. Об этом 29 ноября сообщает Axios.

По словам вице-президента Замбии Инонге Вина, «призыв к действию предельно ясен. Это возможно при нашей жизни и это реалистично — положить конец голоду и недоеданию». Тем не менее на сей день около 820 млн человек (или 10,9% мирового населения) недоедают, согласно докладу Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН о голоде (в отличие от 784 млн в 2015 году). Страны, которые более подвержены изменчивости климата, имеют более высокие показатели недоедания, чем менее подверженные, а число людей, сталкивающихся с «кризисными или хуже» уровнями острой продовольственной небезопасности увеличилось с 80 до 124 миллионов человек с 2015 по 2017 год. Ожидается, что спрос на продовольствие удвоится в период с 2013 по 2050 год.

Среди людей, особенно уязвимых перед климатическими потрясениями и стихийными бедствиями, в первую очередь выделяются 2,5 млрд мелких фермеров, скотоводов, рыбаков и зависящих от лесов общин в мире. При этом с начала 1990-х годов число стихийных бедствий, связанных с климатом, включая экстремальную жару, засухи, наводнения и штормы, удвоилось, и ежегодно происходит в среднем 213 таких событий.

Как сообщало ИА REGNUM, по заключению исследователей из Фонда Билла и Мелинды Гейтс, к 2050 году 90% крайней нищеты будет сосредоточено в странах, расположенных к югу от Сахары, а человечеству угрожает серьезная неудача в борьбе с голодом и нищетой.