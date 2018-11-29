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Директор рязанской УК пойдет под суд за хищение 17 млн рублей

Общество

Дело в отношении директора ООО «ГУЖК Московского района Рязани» передано суд

Рязань, 29 ноября 2018, 13:36 — REGNUM  В Рязани в суд передано дело в отношении директора управляющей компании, который обвиняется в хищении 17,7 млн рублей. Как сообщили 28 ноября в пресс-службе региональной прокуратуры, деньги якобы ушли на работы, которые не производились.

По версии следствия, мужчина перечислил деньги на счета организаций, среди которых были и подконтрольные ему, за якобы оказанные услуги и произведенные работы. Однако на деле никаких работ в доме не производились. При этом такая схема действовала не один день — с августа 2015 года по июль 2016 года. Всего управляющей компании был причине материальный вред на сумму в 17,4 млн рублей.

«Уголовное дело с утвержденным прокурором района обвинительным заключением направлено в Московский районный суд Рязани для рассмотрения», — говорится в сообщении.

Отметим, что в качестве пособников по делу проходят исполнители, которые якобы выполняли работы.

По данным ИА REGNUM, управляющая компания, директор которой стал фигурантом уголовного дела, обслуживает около 90 домов.

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