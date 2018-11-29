В УИНП рассказали, как будут «декоммунизировать» памятник Артёму

Киев, , 13:34 — REGNUM Вокруг уникального монумента, посвящённого революционеру Артёму (Сергееву) устроят «музей большевистской пропаганды», заявил искусствовед Ростислав Лужецкий, сообщил директор Украинского института национальной памяти Украины Владимир Вятрович 29 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

С точки зрения украинского искусствоведа 22-метровый памятник, построенный по проекту скульптора Ивана Кавалеридзе, является с идеологической точки зрения

«Ярким отражением волны создания фейковых кумиров того времени».

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Поскольку памятник невозможно снести или перенести в другое место, его следует «декоммунизировать», создав у подножия музейный комплекс:

«Объясняющий людям суть большевистской пропаганды, тот механизм создания фейковых кумиров, который лежал в основе советской идеологии. Это будет иметь и свой воспитательный эффект», — рассказал Лужецкий.

Напомним, в начале 2018 года директор института национальной памяти Украины Владимир Вятрович предложил в рамках «декоммунизации» демонтировать герб СССР со щита монументальной статуи Родины-матери, которая находится в Киеве.

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Поскольку независимая Украина утратила многие инженерные технологии и специалистов, герб всё ещё находится на щите статуи, но во время праздников на его место проецируют изображение трезубца.