«Собянину должно быть стыдно» – эксперт о саморекламе мэра Москвы

Москва, , 14:46 — REGNUM За то время, пока мэр Москвы Сергей Собянин руководит городом, качество жизни его жителей резко ухудшилось. Об этом 29 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил президент центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Фёдоров, комментируя слова Собянина о том, что Москва из города для заводов стала городом для людей, а также о том, что теперь в столице РФ есть, где погулять и отметить праздники.

«Возможно, Москва стала для приезжих хорошим городом, но она всегда славилась своей промышленностью, наукой и образованием, а не только гулянками, кабаками и развлечениями, — сказал Федоров. — Собянин просто сделал рекламу для приезжих. Москвичам становится жить хуже, количество рабочих мест уменьшается. Зоны, где можно было организовывать наукограды и наукоемкие, высокотехнологические производства, застраиваются развлекательными центрами. Убит «ЗИЛ» — бренд, который был гордостью советской промышленности и во всём мире пользовался спросом. Понятно, что это концептуально противоречит интересам тех людей, которые живут в Москве. И за то, что Собянин такое высказал, ему должно быть стыдно. Это позор. МЦК — это, конечно, хорошо, никто не спорит. Но в целом качество жизни тех, кто живёт в Москве, падает».

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что Москва и до Собянина была красивым городом, где можно было и гулять, и отмечать праздники.

Напомним, как сообщили ранее «Аргументы и факты», мэр Москвы Сергей Собянин, выступая 29 ноября на бизнес-форуме «Трансформация», заявил, что за последнее время Москва из города для заводов и машин превратилась в город для людей.

«Теперь мы считаем, что город выглядит европейским», — заявил Собянин и уточнил, что москвичам есть, где жить, гулять, отмечать праздники.

В конце своей речи Собянин также зачем-то заметил, что 60% москвичей, по данным опросов, хотят остаться жить в этом городе.