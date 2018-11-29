В Крыму не подтверждают слухи о тайном погребении керченского убийцы

Керчь, Крым, , 12:58 — REGNUM В органах власти Крыма и Керчи не подтвердили ранее распространённую в ряде СМИ информацию о том, что обвиняемого в массовом убийстве студентов и преподавателей политехнического колледжа Владислава Рослякова тайно похоронили под другим именем, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мне ничего не известно об этом, если бы я что-то знал, то сказал бы. Но никакой информации на данный момент по этому поводу я не получал», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM замглавы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.

Аналогичный ответ информагентству предоставили и другие представители власти города-героя, а также сотрудники крымского правительства. В республиканском крематории также не подтвердили данный слух.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители властей РК неоднократно отмечали, что тело Владислава Рослякова будет захоронено после проведения всех необходимых следственных экспертиз. Однако, как известно, следствие до сих пор не закрыто.

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