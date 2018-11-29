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Водителям разрешили не клеить знак «Шипы» на автомобили

Общество

Знак устарел

Водителям разрешили не клеить знак «Шипы» на автомобили
Знак «Шипы»

Москва, 29 ноября 2018, 12:54 — REGNUM  Постановление, отменяющее обязанность для водителей устанавливать знак «Шипы» на автомобили, подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Исключается обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» на механических транспортных средствах, имеющих шипованные шины», — говорится в материалах, опубликованных на сайте правительства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в МВД указали на то, что этот опознавательный знак уже утратил свою актуальность, поскольку на сегодняшний день тормозной путь автомобиля «в значительной мере определяется иными факторами».

Читайте ранее в этом сюжете: Знак «Шипы» на автомобилях станет необязательным — МВД РФ

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