Из-за миллионов мигрантов в Германии жертвуют меньше денег — эксперт

Екатеринбург, , 12:56 — REGNUM Из-за «миллионов мигрантов» в Германии усложняется ситуация с благотворительностью. О ситуации в ФРГ рассказал глава некоммерческой организации Tafel Герд Хойзер на встрече с чиновниками и общественниками Екатеринбурга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Количество пожертвований в Германии не уменьшается, но количество нуждающихся — увеличивается. Это в первую очередь связано с миллионами приезжающих к нам мигрантов», — отметил Хойзер. В сопровождающей докладчика презентации было также указано: «Для каждого участника «Банка продовольствия» (благотворительных магазинов) поступает всё меньше и меньше пожертвований, продуктов».

Немецкий эксперт отметил, что сейчас в ФРГ — 7,8 млн нуждающихся жителей при общей численности в 82 млн проживающих (почти каждый одиннадцатый — нуждающийся). «У миллионов из них нет денег даже на завтра для детей. Несмотря на то, что в Германии — одна из богатейших экономик мира», — подчеркнул Хойзер. Также есть не менее 1 млн «нелегалов», которые живут в бедности и, по словам докладчика, «ничего не получают».

Напомним, 17 ноября 2018 года немецкий канцлер Ангела Меркель признала, что её правительство допустило серьёзные промахи в миграционной политике. Так Меркель отреагировала на массовые протесты, которые прошли в городе Хемниц после убийства местного жителя мигрантами.

Читайте ранее в этом сюжете: Ангела Меркель признала, что совершила ошибки в миграционной политике