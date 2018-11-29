Студия Bulkhead отказалась возвращать средства недовольных вкладчиков

Дерби, Великобритания, , 12:56 — REGNUM Вкладчики проекта Battalion 1944 на Kickstarter долгое время не могли получить от разработчика ответов по поводу сильной задержки консольной версии проекта. За ответами к руководители студии Bulkhead обратилось издание Eurogamer.

Джо Браммер, руководитель студии, извинился перед геймерами за долгое молчание и сообщил, что версии игры для консолей не отменены. Также Браммер заявил, что Bulkhead поставили для себя слишком амбициозные цели, которые пока не могут выполнить. По словам руководителя студии, недовольные вкладчики не смогут получить, потраченные средства. Ведь, несмотря на сильную задержку, Bulkhead выполняет все свои обещания.

Напомним, что Battalion 1944 — видеоигра в жанре шутер (жанр, основанный на стрельбе из огнестрельного оружия) на военную тематику. Проект появился в раннем доступе в специализированном сервере распространения игр Steam 1 февраля 2018 года. С тех пор разработчики хранили молчание о консольных версиях игры, однако обещали, что сначала собираются завершить разработку игры для PC, а потом успешно выйти из раннего доступа Steam.

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