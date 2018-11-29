В ОНФ предложили правительству РФ создать индекс качества жизни людей

Москва, , 12:48 — REGNUM Выполнению майского указа президента России о внедрении цифровых технологий в экономику и социальную сферу поможет создание индекса качества жизни граждан. С таким предложением участники съезда ОНФ обратились к правительству РФ на съезде движения 29 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Эксперты ОНФ предлагают сделать индекс понятным и открытым, чтобы каждый человек смог принимать в нем участие. При этом могут быть разработаны и подиндексы повышения качества жизни граждан в условиях цифровизации для образования, медицины, бизнеса, госуслуг», — заявила руководитель центра ОНФ по мониторингу технологической модернизации и научно-технического развития Анна Заборенко.

Ожидается, что индекс может стать обобщающим показателем по всем направлениям жизни людей, на которые оказывает влияние цифровизацияв результате реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».Например, по направлению «Подготовка высококвалифицированных кадров» можно оценить доступность онлайн-образования, а по направлению «Получение гражданами госуслуг и сервисов в электронном виде» — проанализировать качество предоставления государственных и муниципальных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно майским указам президента, нужно увеличить количество организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа.

Читайте подробнее: Путин дал мощный сигнал населению о необходимости меняться — эксперт