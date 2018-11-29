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Самые здоровые дети живут на Северном Кавказе. И самые больные — тоже

Общество

Субъекты СКФО оказались в числе лучших и худших в рейтинге здоровья детей

Нальчик, 29 ноября 2018, 12:38 — REGNUM  Четыре субъекта Северного Кавказа вошли в список регионов, где больше всего детей с лучшими показателями здоровья детей. Рейтинг составлен на основании исследования экспертов Общероссийского народного фронта и фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье».

В качестве показателя, который позволил определить состояние здоровья подрастающего поколения, было взято понятие «группа здоровья». Согласно принятой в России классификации, всего таких групп пять. Каждого ребенка относят к той или иной группе на основании медосмотров и диагностических обследований.

Так, в Кабардино-Балкарии в 2017 году в 1−2 группы здоровья входили 53,1% детей, в Чечне — 50,8%, в Карачаево-Черкесии — 47,4%, в Ставропольском крае — 44,7%. В пятерку лучших в России вошла также Московская область с показателем 46%.

Между тем в «рискововом» рейтинге по показателям состояния здоровья подрастающего поколения, в который вошли дети с 3−5 группой, также попали два субъекта Северного Кавказа. Это Ингушетия, занявшая второе место с показателем 28,4%, и Дагестан, разделивший последнее место со Свердловской областью, 22,3%.

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Медицинская статистика
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