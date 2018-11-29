Новосибирский колледж: студенток не отчисляли из-за бритья ног в метро

Новосибирск, , 12:30 — REGNUM Студентки не отчислялись из Новосибирского профессионально-педагогического колледжа из-за бритья ног в метро. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с ответом руководства учебного заведения на запрос ИА REGNUM.

«В ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» отчисления студентов по данному факту не производилось», — говорится в ответе на запрос.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 26 ноября в новосибирских новостных порталах появилась информация о том, что две студентки новосибирского педколледжа устроили скандальную акцию. Побрили ноги в вагоне метро, сняли это на видео и выложили в интернет. Сообщалось, что участие в этой акции привело к отчислению девушек из колледжа. Их, якобы, заставили написать заявление об отчислении из учебного заведения по собственному желанию.

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