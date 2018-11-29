Жителей РФ предупредили о вспышке лихорадки Зика в Индии

Москва, , 12:14 — REGNUM Новая вспышка лихорадки Зика зафиксирована в Индии. Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) со ссылкой на данные министерства здравоохранения Индии.

«В шести районах штата Мадхья-Прадеш наблюдается вторая в 2018 г. в Индии вспышка лихорадки Зика», — говорится в сообщении.

По официальным данным, переносимое москитами заболевание на 24 ноября 2018 года обнаружено у 127 жителей, причем 35 из них зарегистрированы у беременных женщин.

В Департаменте здравоохранения и благополучия семьи штата Мадхья-Прадеш не исключают, что число заболевших в штате в действительности во много раз больше.

Жителей РФ, которые планируют в ближайшее время посетить Индию, призывают учитывать данную информацию.

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