Синоптики рассказали, когда морозы в Москве сменятся оттепелью

Москва, , 12:06 — REGNUM С воскресенья, 2 декабря, в Москве начнется потепление, пик которого придется на 6 декабря, сообщили в центре погоды «Фобос».

Отмечается, что в ближайшие два дня в столичном регионе будет преимущественно солнечно и морозно.

«В воскресенье пойдет снег и начнется постепенно потепление, пик которого придется на четверг следующей недели», — рассказали агентству «Москва» синоптики.

Напомним, сегодня, 29 ноября, днем в Москве переменная облачность, без осадков. Ветер западный 1−6 м/с. Температура воздуха в столице составит — 4… — 6 градусов, по области — 4… — 9 градусов.

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