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Тарантино впервые женился в свои 55 лет

Общество

Ранее режиссер заявлял, что работа над фильмами для него важнее брачных уз

Лос-Анджелес, США, 29 ноября 2018, 12:01 — REGNUM  В Лос-Анджелесе состоялось бракосочетание американского режиссера Квентина Тарантино и израильской певицы и модели Даниэлы Пик. Об этом сообщает People.

Свадебная церемония была скромной. Невеста надела белое платье с фатой и тиарой, жених выбрал черный костюм.

Для 55-летнего режиссера официальный брак с 35-летней певицей стал первым в жизни. Ранее Тарантино заявлял, что работа над фильмами для него важнее брачных уз.

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Известно, что пара познакомилась в 2009 году. Позже Тарантино и Пик расстались, однако в 2015 году соединились вновь. Летом 2017 года они объявили о помолвке.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября на московской концертной площадке Barvikha Concert Hall свадьбу сыграли король Малайзии Муххамад V Келентан Султан и «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина. Свадьба была безалкогольной, гостей угощали халяльной едой.

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Свадьбы
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