Канделаки ответила на отказ Нурмагомедова пожать ей руку

Москва, , 11:51 — REGNUM Отказ чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова пожать руку телеведущей Тине Канделаки не остался без внимания пользователей соцсетей. В ответ на это, Канделаки заявила, что ничего бы страшного не случилось, если бы боец пожал ей руку в качестве приветствия.

Телеведущая привела в пример главу Чечни Рамзана Кадырова, который всегда пожимал Канделаки руку в присутствии людей, если она её протягивала для приветствия, подчеркивая таким образом «своё уважение».

«Но первым руку не протягивает. Этому тоже никто не аплодирует», — написала телеведущая в своём Instagram.

Канделаки напомнила, что в исламе существует несколько учений, которые подразумевают, что мужчина должен сделать омовение перед молитвой, перед прикосновением к женщине, если это не его родной человек. Поэтому отказ от рукопожатия нельзя считать неуважительным жестом.

https://www.instagram.com/p/BquoVZhgKMK/

«Однако в публичном пространстве человек, не являющийся духовным лицом, мог бы пожать руку. Никакого греха в этом для него нет, кроме необходимости омовения, которое и так делается в течение дня неоднократно», — считает Канделаки.

Напомним, боец из Дагестана Хабиб Нурмагомедов ранее неоднократно показывал свою нетерпимость к проявлениям современного светского общества. Так, в частности, он обратился к владельцам ночных клубов с призывом закрыть этот оплот разврата.

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