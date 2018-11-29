Канделаки ответила на отказ Нурмагомедова пожать ей руку

Москва, 29 ноября 2018, 11:51 — REGNUM Отказ чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова пожать руку телеведущей Тине Канделаки не остался без внимания пользователей соцсетей. В ответ на это, Канделаки заявила, что ничего бы страшного не случилось, если бы боец пожал ей руку в качестве приветствия.
Телеведущая привела в пример главу Чечни Рамзана Кадырова, который всегда пожимал Канделаки руку в присутствии людей, если она её протягивала для приветствия, подчеркивая таким образом «своё уважение».
«Но первым руку не протягивает. Этому тоже никто не аплодирует», — написала телеведущая в своём Instagram.
Канделаки напомнила, что в исламе существует несколько учений, которые подразумевают, что мужчина должен сделать омовение перед молитвой, перед прикосновением к женщине, если это не его родной человек. Поэтому отказ от рукопожатия нельзя считать неуважительным жестом.
https://www.instagram.com/p/BquoVZhgKMK/
«Однако в публичном пространстве человек, не являющийся духовным лицом, мог бы пожать руку. Никакого греха в этом для него нет, кроме необходимости омовения, которое и так делается в течение дня неоднократно», — считает Канделаки.
Напомним, боец из Дагестана Хабиб Нурмагомедов ранее неоднократно показывал свою нетерпимость к проявлениям современного светского общества. Так, в частности, он обратился к владельцам ночных клубов с призывом закрыть этот оплот разврата.
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