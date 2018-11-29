«Ярославльводоканал» применяет бестраншейный метод при ремонте дорог

Ярославль, , 11:49 — REGNUM Новая техника для ремонта водопроводных сетей бестраншейным методом хорошо зарекомендовала себя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили специалисты «Ярославльводоканала».

Новую установку горизонтально-направленного бурения предприятие приобрело летом, как раз в то время, когда в ней имеется самая большая потребность. Техника позволяет прокладывать новые и реконструировать существующие водопроводные сети без проведения раскопок.

Точно так же не придется перекрывать движение транспорта на оживленных участках и не допустить образования «пробок». Ну и конечно, применение высокотехнологичного бестраншейного метода позволяет существенно сэкономить средства на работах по восстановлению асфальтового покрытия и благоустройству территории.

«Приобретение такой техники позволяет увеличить объемы выполненных работ без привлечения подрядных организаций и уменьшить затраты на производство. С помощью метода горизонтально-направленного бурения в Ярославле за полгода уже проложено более 2 километров водопроводных сетей», — отметил заместитель технического директора по водоснабжению АО «Ярославльводоканал» Сергей Белов.

В качестве примера приводится реконструкция участка водопровода на проспекте Дзержинского.

«Ярославльводоканал» придерживается политики постоянного технического обновления, замены устаревшего оборудования на более современное. В рамках этой работы парк техники предприятия пополнился на 20 единиц. Это открывает дополнительные возможности: например, приобретенные илососные машины могут работать при температуре минус 30 градусов. Техника оснащена мощным насосом, что в несколько раз позволяет сократить время очистки систем канализации. При обслуживании водопроводных сетей применяются и современные экскаваторы, которые легко оперирует мерзлыми грунтами.

Работу по обновлению спецтехники на предприятии планируют продолжить.