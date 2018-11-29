Дело о паспорте болельщика: свердловский суд признал неправоту ФСБ

Екатеринбург, , 11:49 — REGNUM Свердловский областной суд признал незаконным отказ жителю региона в выдаче персонифицированного паспорта болельщика. Административный иск, который уралец Антон Маслов подал к Федеральной службе безопасности и Министерству связи и массовых коммуникаций России, удовлетворён, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облсуде.

Гражданин приобрёл билеты для себя и своей дочери на один из матчей чемпионата мира по футболу, которые проходили в июне в Екатеринбурге. Но для посещения требовался паспорт болельщика. Гражданин обратился за ним в Минкомсвязи России, но ему было отказано в выдаче.

После этого мужчина решил оспорить отказ в суде. Но Октябрьский райсуд в июне отказался признавать неправоту ФСБ и Минкомсвязи.

Теперь областной суд вынес противоположное решение. Правда, на его обжалование есть месяц. И что будет в случае его вступления в силу, пока непонятно, ибо чемпионат мира по футболу уже давно завершился.

Напомним, чемпионат проходил на территории Российской Федерации в июне-июле. В Екатеринбурге состоялось четыре матча. Для посещения игр каждому болельщику было необходимо предъявить паспорт болельщика. Но получить этот документ смогли не все желающие.