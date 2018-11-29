Москва, , 12:31 — REGNUM В пресс-центре REGNUM проходит экспертный круглый стол «ДА или НЕТ секспросвету? Государство заодно с родителями или против?».

Стремление государства ввести уроки сексуального просвещения для детей в российских школах с каждым годом набирает обороты. Проведение общероссийского урока по профилактике ВИЧ/СПИДа, приуроченного к Всемирному дню борьбы со СПИДом, запланировано на текущую неделю и должно пройти в школах страны. Первостепенной задачей мероприятия всероссийского масштаба ставится забота о здоровье подрастающего поколения.

Среди экспертного сообщества, родительской общественности и обычных родителей существует раскол по данному вопросу. Одна сторона уверена, что знания, полученные на уроках полового просвещения, помогут детям для защиты и сохранения своего здоровья. Другая же сторона глубоко убеждена в том, что подобная информация, которую дают детям, может наносить вред здоровью и развитию детей и часто такие уроки превращаются в развращение детей.

Круглый стол призван обсудить все за и против, найти ответы на поставленные вопросы.

В круглом столе принимают участие:

Кульчицкая Анна Михайловна, эксперт ОООЗС «РВС», педагог. «Внедрение идей секспросвета в дошкольном возрасте».

Васильев Владимир Владиславович, эксперт ОООЗС «РВС», многодетный отец. «Соцопросы по теме секспросвета. Анализ результатов».

Тачмамедова Жанна Курбановна. Клинический психолог, член РВС. «Уроки сексуального просвещения не только бесполезны, но и вредны для детей».

Мамиконян Мария Рачиевна, председатель ОООЗС «РВС».

Жгутова Элина Юрьевна, член Общественной палаты РФ, руководитель РОО «Общественный центр по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай».

Шишова Татьяна Львовна,педагог, общественный деятель, член Союза писателей России, драматург, публицист, член правления Российского детского фонда, член Центрального совета движения «Народный собор», член Центрального совета Ассоциации родительских комитетов и сообществ.

Медведева Ирина Яковлевна, детский психолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского Института Детства Российского детского фонда.Храмова Надежда Григорьевна, кандидат психологических наук, профессор кафедры общей и прикладной психологии Российского православного университета святого апостола Иоанна Богослова. «Антикультурные подмены в образовании».

Прохорычев Геннадий Леонардович,Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области.

Приглашаем присоединиться к просмотру.