Россия и Иран работают над отменой туристических виз

Москва, , 11:35 — REGNUM Представители России и Ирана работают над вопросом отмены туристических виз между странами, заявил министр энергетики, сопредседатель российско-иранской межправительственной комиссии Исламской республики Реза Ардаканиан.

По его словам, у стран есть соответствующие договоренность об отмене виз, все документы по данному вопросу подписаны, сейчас только необходим исполнительный регламент.

«Мы намерены в течение одного-двух следующих месяцев подготовить этот регламент», — цитирует РИА Новости Ардаканиани.

Как сообщало иа регнум, 27 ноября вступило в силу соглашение о взаимной отмене визового режима между Россией и Ямайкой. В МИД РФ сообщили, что зона безвизовых поездок граждан РФ в страны Латинской Америки расширяется. Кроме того, соглашение об отмене виз подписано между Россией и Доминикой, а также ОАЭ.

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