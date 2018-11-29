Беглов требует обеспечить транспортную доступность новостроек в Новый год

Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM Метрополитен Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь, с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года, будет работать без перерыва. Также будут работать несколько маршрутов наземного общественного транспорта. Об этом сообщил на заседании городского правительства 29 ноября глава комитета по транспорту Александр Головин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Также круглосуточно петербургское метро будет работать и в Рождественскую ночь, с 6 на 7 января 2019 года.

«В эти же даты в это же время у нас включаются в работу так называемые ночные маршруты наземного транспорта. Практика показала, что они востребованы населением. Это 10 автобусных маршрутов, которые работают в «спальных» районах города и обеспечивают связь с метрополитеном. И один троллейбусный маршрут на юго-западе», — пояснил Головин.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил главе комитета по транспорту взять на личный контроль обеспечение в новогодние дни транспортного сообщения в районах новостроек.

«Новогодние ёлки будут проводиться, различные мероприятия, люди с новостроек будут приезжать в центр города, в другие районы. (Надо) чтобы их там не обдирали маршрутки и прочие… Жесткий контроль установите, транспорт должен работать без какого-либо повышения цен. Лично с вас за это спрошу», — обратился Беглов к Головину.

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