Дороги Липецкой области станут качественными и безопасными

Липецк, , 11:31 — REGNUM Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартует в Липецкой области в 2019 году. Как сообщила пресс-служба областной администрации, проект разработан Минтрансом РФ для приведения автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и городской дорожной сети в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние.

Реализации проекта намечена на 2019−2024 годы. Национальный проект был масштабирован из приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В Липецкой области формируется региональная составляющая нацпроекта: это автомобильные дороги регионального значения и дорожная сеть в составе Липецкой агломерации. На реализацию проекта планируется направить 1,89 млрд рублей из федерального бюджета. Софинансирование из бюджета Липецкой области составит 1,49 млрд рублей, еще 7,8 млн рублей будет направлено из бюджетов Липецка, Ельца и города Грязи.

В рамках нацпроекта в 2019 году на дорогах регионального и межмуниципального значения планируется отремонтировать 216,63 км покрытия проезжей части, 4,75 км автодорог будет реконструировано и построено 0,86 км автодорог. Также намечен капитальный ремонт, реконструкция и ремонт нескольких мостов. Кроме того, установят линии освещения протяженностью 15,9 км. Объекты регионального и межмуниципального значения — всего их 84 на 59 автодорогах — нанесены на интерактивную карту.