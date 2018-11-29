Работники ЖКХ в Азове полгода ждут зарплату: возбуждено уголовное дело

Азов, Ростовская область, , 11:28 — REGNUM В Ростовской области накажут работодателя, полгода не платившего зарплату своим сотрудникам. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 29 ноября, под уголовную ответственность по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ попал директор унитарного предприятия в Азове.

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Как выяснилось в ходе надзорной проверки, сотрудникам УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения директор организации в течение полугода не выплачивал заработную плату. Честно заработные деньги не могут до сих пор получить восемь работников предприятия. С мая по октябрь 2018 года сумма задолженности достигал почти 700 тысяч рублей.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы и легли в основу уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, по состоянию на 1 ноября 2018 года в Ростовской области суммарная задолженность по заработной плате по сравнению с октябрем 2018 года выросла на 117,9% и составила 46,6 млн рублей.

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