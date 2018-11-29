По факту взрыва газа во Владимирской области возбуждено уголовное дело

Киржач, Владимирская область, , 11:25 — REGNUM Во Владимирской области по факту взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Барсово Киржачского района возбуждено уголовное дело. Как сообщили 29 ноября в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области, дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Дом был подключен не к центральному газопроводу, а к газгодьдеру. В течение нескольких дней в доме отсутствовало газоснабжение. Его подачу возобновили только утром 28 ноября. Спустя несколько часов произошел взрыв. Следователи полагают, что причиной взрыва могла стать забывчивость пенсионерки. Согласно показаниям сына погибшей, днем 28 ноября он пришел домой и увидел, что одна из конфорок газовой плиты была открыта. Он закрыл ее, распахнул окна, но в этот момент в коридоре произошел хлопок, который стал причиной обрушения потолка.

«Причиной случившегося могло стать неосторожное поведение погибшей пенсионерки, которая предположительно в силу возраста забыла закрыть одну из конфорок газовой плиты. При возобновлении подачи газа в квартиры вероятнее всего произошло его накопление в воздухе, что и послужило причиной наступивших последствий», — считают в СКР.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Оценка также будет дана и качеству технического обслуживания жилого дома.

ИА REGNUM напоминает, что сообщение о взрыве дома, который находится на территории войсковой части, поступило спасателям примерно в 15:00 28 ноября. В результате ЧП часть кровли дома оказалась полностью разрушенной. Во время взрыва погибла пенсионерка, ее тело после долгих поисков обнаружили под завалами. Ранения получили сын погибшей и их соседка. Сейчас они находятся в больнице, их жизням ничего не угрожает.

Читайте ранее в этом сюжете: При взрыве во Владимирской области погибла 83-летняя пенсионерка