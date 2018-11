Средневековые германцы, LEGO и демоны: игровые анонсы недели

Вашингтон, , 11:37 — REGNUM На этой неделе сразу несколько крупных компаний разработчиков видеоигр на своих официальных сайтах представили анонсы новых проектов. Некоторые из них посвящены совершенно новым играм, а некоторые крупным дополнениям для уже существующих. Корреспондент ИА REGNUM подготовил подборку самых крупных игровых анонсов этой недели.

Польская студия Destructive Creations анонсировала новое дополнение для своей исторической стратегии Ancestors Legacy. В игре появится новая игровая кампания под названием Teutonic Order. Она позволит игрокам взять на себя управление отрядами средневековых германцев. Разработчики обещают показать и рассказать историю возникновения и упадка Тевтонского ордена. Также они сообщили, что в игре появятся реальные исторические личности того периода. Сейчас в игре доступны восемь одиночных сюжетных кампаний, и Teutonic Order станет девятой. Кампания уже доступна.

К выходу фильма The Lego Movie 2 компания Warner Bros. анонсировала приключенческую игру The LEGO Movie 2 Videogame. Разработчиком проекта выступит студия TT Games. Игра станет классическим приключением в мире LEGO, с возможностью создавать постройки из LEGO-блоков и множеством знакомых персонажей. Разработчики обещают, что в игре появятся все герои знакомые зрителям и геймерам по The LEGO Movie, но ещё к ним добавят новых персонажей: Генерала Катавасия и Рэкса Бронежилета. Игра выйдет на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch 26 февраля 2019 года.

Словацкая студия Neutraworks сообщила о разработке проекта Secret War. Игра станет тактической стратегией, вдохновлённая такими проектами как Jagged Alliance, Silent Storm и XCOM. События Secret War развернутся во времена Второй мировой войны и покажут обратную сторону боевых действий. Игроки смогут основать собственную базу для тайных операций и развивать её. Также у пользователей появится возможность оказывать помощь странам, воюющим против фашизма, тем самым укрепляя антифашистский блок. Разработчики обещают, что среди персонажей игры окажутся реальные герои войны: снайпер Василий Зайцев, подполковник коммандос Безумный Джек Черчилль, немецкий диверсант Отто Скорцени, немецкий снайпер Йозеф Аллербергер и другие. Разработка игры находится на самой ранней стадии, и о сроках релиза студия не сообщает.

Компания Obsidian разместила на своём сайте рекламные заставки в стиле ретрофутуризма. Объявления предлагают купить косметические продукты фирмы «тётушки Клео», а также фантастическое оружие под названием Spacer's Choice. Дополнительно на сайте появился таймер, отсчитывающий время до 7 декабря, 4:30 по московскому времени. Так разработчики сообщают, что анонс их новой игры произойдёт в рамках церемонии The Game Awards, которая пройдёт 7 декабря. Известно, что новую игру курирует Private Division, подразделение издательства Take-Two. Среди разработчиков проекта были замечены Тим Кейн и Леонард Боярский, известные по разработке первой игры серии Fallout.

Майк Вёллер и Джейсон Моджика, разработчики игр Doom 2016 года, BioShock Infinite и Call of Duty: Black Ops анонсировали свой новый независимый проект под названием Prodeus. Разработчики сообщают, что игра станет переосмыслением классических боевиков. В Prodeus обещают сохранить основные черты классических экшен-игр в сочетании с современными технологиями, а также наработки в сфере рендеринга и освещения. Помимо этого, известно, что главному герою игры предстоит сражаться с ордами демоном под мотивы рок-музыки. Разработчики планируют выпустить Prodeus только на PC в 2019 году.

