Строительство инклюзивной школы в Якутске отстаёт от графика

Якутск, , 11:20 — REGNUM Заместитель министра образования Пётр Кушкирин поручил МКУ «Главстрой» совместно с подрядчиком ООО «Кинг-95» скорректировать график работ по строительству школы №35 и ликвидировать отставание от графика. О визите замруководителя ведомства на объект корреспонденту ИА REGNUM сообщили 29 ноября в пресс-службе правительства республики.

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В школе, которую обещали ввести в эксплуатацию ещё в 2015 году, как предполагается, будут учиться 275 детей с ограниченными возможностями. Общая сметная стоимость строительства составила 498,5 млн рублей.

Общая площадь строящегося здания — 7 037,82 тыс. кв. м, школа имеет три этажа и будет оборудована плавательным бассейном. Кроме того, в здании будут удобные пандусы, специализированные лифты, предусмотрены широкие коридоры.

На сегодняшний день закончены строительно-монтажные работы, ведётся предчистовая отделка помещений. Параллельно строители завершают работы по устройству кровли и вентиляционных каналов. Поставщиком выполнен монтаж столового оборудования.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Якутии заявляли, что строительство школы №35 планируется завершить 25 декабря 2018 года. Готовность объекта на данный момент составляет 85%, завершаются работы по обустройству бассейна и актового зала.

Напомним, новое здание инклюзивной школы в Якутск должно было принять первых учеников ещё в 2015 году, но возвести объект помешал земельный спор. Оказалось, что мэрия передала часть принадлежащей школе земли под строительство многоэтажного дома, в результате чего дом возводился, а школа — нет.

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