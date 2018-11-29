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В список нематериального наследия ЮНЕСКО внесли музыкальный стиль регги

Общество

«Поздравляем!»

Париж, 29 ноября 2018, 11:13 — REGNUM  В список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО внесли музыкальный стиль регги. Об этом говорится в сообщении организации на странице в соцсети Twitter.

«Музыка в стиле регги из Ямайки … внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, — говорится в сообщении. — Поздравляем!».

Регги — направление современной музыки, которая может быть одновременно и танцевальной, и релаксационной, и протестной.

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