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Жизни раненой в Дагестане певицы ничто не угрожает

Общество

Состояние исполнительницы оценивается как стабильное

Махачкала, 29 ноября 2018, 11:26 — REGNUM  Жизни дагестанской певицы и актрисы Машидат Омарасхабовой, получившей несколько дней назад огнестрельное ранение, в настоящее время ничто не угрожает. Исполнительница всё ещё находится в реанимации, но её состояние специалисты оценивают как стабильное, сообщили ИА REGNUM 29 ноября в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Напомним, вооружённое нападение на певицу было совершено неизвестным поздно вечером 24 ноября в Махачкале, возле её дома. Артистка, отыграв в спектакле, возвращалась из «Аварского музыкально-драматического театра».

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Произведя несколько выстрелов, злоумышленник скрылся. Стрелок, по предварительной информации, поджидал Омарову у въезда во двор её дома. По факту покушения было возбуждено уголовное дело.

Ранение артистка получила в область живота. Она была доставлена в больницу, где её тут же прооперировали. На следующий день Минздрав Дагестана сообщал, что состояние исполнительницы оценивалось как тяжелое, и врачи борются за её жизнь.

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