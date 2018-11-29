В Грозном дан старт строительству еще одной мечети

Грозный, , 10:58 — REGNUM Новую мечеть начали возводить в Грозном. Она будет открыта в Октябрьском районе столицы Чечни по проспекту имени шейха Кунта-Хаджи Кишиева, сообщили ИА REGNUM 29 ноября в пресс-службе главы и правительства региона.

Новый храм сможет вмещать до пяти тысяч человек. Помолиться в нем смогут жители не только Грозного, но и близлежащего поселка Мичурина.

Глава Чечни, побывавший на месте строительства вместе с муфтием ЧР Салахом Межиевым, отметил, что строительство мечети при въезде в город украсит эту часть Грозного. Кроме того, мечеть в этом густонаселенном районе, где много частных и многоэтажных домов, будет как раз кстати.

Рамзан Кадыров назначил ответственным за возведение мечети своего советника Амрудди Эдильгириева.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года в Чечне была заложена новая мечеть на пять тысяч человек в селении Ойсхара Гудермесского района. Она будет носить имя Сулима Кадырова. В городе Шали возводят мечеть на 10 тысяч прихожан. Она будет носить имя Рамзана Кадырова.

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