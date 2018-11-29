Индонезия: СМИ должны играть весомую роль в борьбе со стереотипами о ВИЧ

Джакарта, , 11:17 — REGNUM Председатель правления партнерского фонда Индонезии в области здравоохранения Ирванто заявил, что средства массовой информации должны сыграть определенную роль в предотвращении существующих стереотипов людей о ВИЧ и СПИДе, сообщает Antaranews.

По его словам, роль СМИ очень важна, чтобы иметь возможность остановить или даже обратить вспять существующие стереотипы. «Если средства массовой информации, не понимают и ничего не знают об этом заболевании, они делают только хуже, сообщая в новостях о том, что заболевание может передаваться в кино или через зубочистку», — отметил Ирванто.

Бывший министр здравоохранения Нафсия Мбои согласилась с этим мнением, говоря, что средства массовой информации и социальные сети играют важную роль в распространении истинного или ложного понимания этого заболевания.

Нафсия Мбои также заявила, что ВИЧ / СПИД — это обычное хроническое заболевание, которое можно лечить. Передача ВИЧ происходит только тремя способами: половым путем, заражением крови и от матери к ребенку.

Глава отдела семьи министерства здравоохранения Эни Густина заявила, что около 60−70% населения понимают проблему ВИЧ / СПИДа, а 50% людей знают, как заболевание передается.

Напомним, 1 декабря — всемирный день по борьбе со СПИДом.