В Ростовской области изменили маршрут пересекавших Украину электричек

Ростов-на-Дону, , 10:51 — REGNUM В Ростовской области изменили маршрут пригородного электропоезда из Ростова-на-Дону в Чертково из-за проблем с техническим обслуживанием пути, который частично проходит по территории Украины, сообщил 29 ноября министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

«Изменился маршрут движения по техническим причинам», — цитирует ТАСС Иванова.

По его словам, из Чертково маршрут ходил по старой ветке, которая пересекает границу с Украиной в трех местах. Сейчас есть вопросы, связанные с техническим обслуживанием пути, тем более в нынешних условиях, добавил он.

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В настоящее время электричка идет по объездному маршруту Журавка — Миллерово без пересечения украинской границы.

Напомним, строительство железнодорожного участка Журавка — Миллерово протяжённостью 137,5 км завершили в августе 2017 года. Грузовое сообщение на линии было запущено в октябре того же года, пассажирские поезда начали курсировать в ноябре.

Построенная в обход Украины дорога должна обеспечить безопасность пассажиров и грузов. Прилегающие к железнодорожным путям автодороги и мосты, которые были частично разрушены при строительстве, будут восстановлены. На эти цели направлено 2 млрд рублей.

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