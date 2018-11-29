В Тюменской области детям-инвалидам не выплачивались компенсации

Тюмень, , 10:57 — REGNUM Тюменские родители не получали компенсации за приобретённые за собственный счёт технические средства реабилитации для детей-инвалидов. Прокуратура региона выявила 12 пострадавших от бездействия Тюменского отделения Фонда социального страхования РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что мать ребёнка-инвалида в апреле 2018 года подала в филиал №1 Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ заявление о выплате компенсации за приобретённую на личные деньги ортопедическую обувь. Фонд, согласно действующему законодательству, должен был компенсировать расходы в течение месяца. Однако деньги не были выплачены. Женщина обратилась в прокуратуру с жалобой.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что Фонд не выплатил компенсации за технические средства ещё 11 родителям детей-инвалидов. На данный момент пострадавшим от бездействия сотрудников Фонда выплачено положенное на общую сумму более 100 тыс. рублей.

В отношении директора филиала Фонда социального страхования возбуждено административное дело по ст. 5.63 КоАП РФ («Нарушение порядка оказания государственных услуг»). Прокуратура внесла представление руководству Фонда о наказании виновных лиц в дисциплинарном порядке.