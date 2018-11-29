Родители просят полицию проверить рисунки с геями в школе Екатеринбурга

Екатеринбург, , 10:53 — REGNUM Родители учащихся школы №115 в Екатеринбурге обратились в городскую полицию. Ведомство просят проверить скандал с конкурсом рисунков, где были изображены гомосексуалисты, передаёт ИА REGNUM.

Заявление в полицию подала одна из возмущённых родительниц.

Еще до обращения родителей скандальную школу уже посетила следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли 17 рисунков, которые были сделаны для конкурса в рамках «недели толерантности». Ведомство проводит проверку, сообщила корреспонденту ИА REGNUM глава отделения по связям со СМИ Ирина Каргаполова.

Напомним, 28 ноября в СМИ Екатеринбурга опубликовали спорные плакаты в школе №115. На рисунках были изображены гомосексуальные пары и указание, что людям не дано «выбирать ориентацию». Плакаты были сделаны в рамках объявленной в школе «Недели толерантности».

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