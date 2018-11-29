СКР начал проверку после крупной коммунальной аварии в Екатеринбурге

Екатеринбург, 29 ноября 2018, 10:32 — REGNUM В Екатеринбурге СКР начал доследственную проверку после получения двумя местными жительницами ожогов в крупной коммунальной аварии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении ведомства.
Напомним, 28 ноября в районе улицы Победы прорвало трубу с горячей водой. В итоге улица Ломоносова оказалась залита кипятком. 13-летняя девочка и 72-летняя женщина получили ожоги.
Девочку выписали из больницы в тот же день. Состояние же пенсионерки несколько хуже. Сейчас сотрудники СКР выясняют все обстоятельства случившегося.
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