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СКР начал проверку после крупной коммунальной аварии в Екатеринбурге

Общество

Пострадали девочка 13 лет и 72-летняя женщина

Екатеринбург, 29 ноября 2018, 10:32 — REGNUM  В Екатеринбурге СКР начал доследственную проверку после получения двумя местными жительницами ожогов в крупной коммунальной аварии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении ведомства.

Напомним, 28 ноября в районе улицы Победы прорвало трубу с горячей водой. В итоге улица Ломоносова оказалась залита кипятком. 13-летняя девочка и 72-летняя женщина получили ожоги.

Девочку выписали из больницы в тот же день. Состояние же пенсионерки несколько хуже. Сейчас сотрудники СКР выясняют все обстоятельства случившегося.

Читайте ранее в этом сюжете: Пострадали девочка и пенсионерка: в Екатеринбурге устранили крупную аварию

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