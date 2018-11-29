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Рэпер Хаски решил часть выручки от концерта отдать правозащитникам

Общество

Исполнитель разместил в сети видеообращение

Рэпер Хаски решил часть выручки от концерта отдать правозащитникам
Цитата из видео «Хаски — Пуля-дура» пользователя Хаски.youtube.com
Рэпер Хаски

Москва, 29 ноября 2018, 10:28 — REGNUM  Скандальный рэп-исполнитель Хаски планирует часть средств, вырученных на концерте в его поддержку, отдать правозащитным организациям. Об этом рэпер сообщил в видеообращении, которое он выложил 29 ноября на своей странице в соцсети Instagram.

Средства будут переданы таким организациям, как «Агора», «Открытая Россия» и «Медиазона». Также Хаски намерен помогать другим группам, чьи концерты были недавно отменены, в частности IC3PEAK и «Френдзона».

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Напомним, 27 ноября 2018 года в Перми был отменен концерт группы IC3PEAK, также стало известно, что запланированный на 4 декабря 2018 года концерт «Френдзоны» в Вологде не состоится.

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