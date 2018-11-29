Пострадали девочка и пенсионерка: в Екатеринбурге устранили крупную аварию

Екатеринбург, , 10:18 — REGNUM В Екатеринбурге устранены последствия крупного повреждения на теплотрассе. Рабочие заменили пять метров труб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Екатеринбургской теплосетевой компании.

Авария произошла 28 ноября, а Уралмаше, в районе улиц Победы и Ломоносова. Из-за прорыва трубы улицу залило кипятком. При переходе улицы 13-летняя девочка и пенсионерка получили ожоги.

К настоящему времени девочка выписана из больницы. В ЕТК утверждают, что находятся на связи с родственниками пострадавших.

«Женщине будет оказана вся необходимая помощь, ЕТК сделает все, от нее зависящее, для скорейшего восстановления здоровья», — заявили в компании.

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