Уровень смертности в США побил все рекорды

Вашингтон, , 10:04 — REGNUM В 2017 году уровень смертности в США стал самым высоким за всю историю страны, сообщает 29 ноября Associated Press.

В 2017 году в Соединенных Штатах умерло 2 млн 800 тыс. человек, что на 70 тыс. человек больше, чем за аналогичный период в 2016 году. Данный показатель стал самым высоким с тех пор, как началась вестись статистика по данному вопросу.

Причиной высокой смертности стало старение население, а также распространение суицидов и смертей от употребления наркотиков в молодом поколении. Так смертность от самоубийств за 2017 год достигла отметки в 47 тыс. человек и стала рекордом за последние 50 лет.

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