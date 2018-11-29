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В Омске прошёл региональный этап турнира «Умножая таланты»

Общество

Конкурсные задания разработаны на основе реальных производственных задач в нефтегазовой отрасли

Омск, 29 ноября 2018, 09:54 — REGNUM  Региональный этап турнира по решению нефтегазовых кейсов «Умножая таланты» среди школьников прошёл на площадке Омского государственного технического университета, сообщает 29 ноября пресс-служба вуза.

В турнире приняли участие 20 команд из разных школ города. Старшеклассники отвечали на вопросы викторины по нефтегазовой тематике и защищали свои проектные работы перед экспертным жюри. По итогам интеллектуальных состязаний первое место в группе 8−9 классов заняла команда «Углеводороды» из МОЦРО №117. В группе среди учащихся 10−11 классов лучшей была признана команда «Отличники» из школы №62.

«Все конкурсные задания разработаны специально экспертами Научно-Технического Центра компании на основе реальных производственных задач в нефтегазовой отрасли. Решение таких нетривиальных задач помогает талантливым ученикам раскрыть свой потенциал и дает возможность определиться с будущей профессией», — прокомментировал событие заместитель генерального директора по персоналу Омского НПЗ Олег Шайтан.

Команды-победители выступят в финале турнира, который пройдет в Санкт-Петербург в феврале 2019 года. Отмечается, что призовые места турнира дают возможность получить дополнительные баллы к сумме баллов ЕГЭ при поступлении на технические специальности Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

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Олимпиады школьников
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