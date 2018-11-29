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Бывший судья свердловского арбитража станет фигурантом уголовного дела

Общество

Сын судьи был задержан 30 мая в здании арбитражного суда. Следствие считает, что он был посредником в передаче взятки отцу

Екатеринбург, 29 ноября 2018, 09:43 — REGNUM  В Екатеринбурге бывший судья Олег Г. свердловского Арбитражного суда будет привлечён к уголовной ответственности. Высшая квалификационная коллегия судей дала следственным органам согласие на возбуждение уголовного дела, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, сын судьи Андрей Г. был задержан в здании суда 30 мая при передаче денег в сумме 14 млн рублей. Задержание произвели сотрудники ФСБ. Следователи полагают, что он был посредником при передаче взятки отцу.

По данным СМИ, экс-судье будет вменено покушение на получение взятки. Его сын после задержания был арестован, а сам Олег Г. после этого ушёл в отставку. .

Глава СКР Александр Бастрыкин попросил ВККС разрешить привлечь судью к ответственности. Теперь это согласие получено.

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