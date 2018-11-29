Прокуратура Бердска проверяет школу, отстранившую от уроков шестиклассницу

Бердск, Новосибирская область, , 09:43 — REGNUM В Бердске прокуратура приступила к проверке учебного заведения, в котором ученицу шестого класса не допустили к занятиям из-за окрашенных в голубой цвет волос. Об этом сообщает 29 ноября пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Отмечается, что проверка начата по сообщениям местных СМИ, обративших внимание на инцидент. Сообщается, что представители учебного заведения объяснили произошедшее тем, что девочка якобы нарушила школьный устав, предусматривающий «классический стиль внешнего вида учеников».

На сегодняшний день в школе проходит проверка соблюдения законодательства об образовании, подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября стало известно, что отстраненная ранее от занятий ученица пермской гимназии, нарушившая устав учебного заведения, вновь вернулась к обучению.

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