АЛРОСА обещает купить сёлам Якутии технику для подвоза воды

Якутск, , 09:50 — REGNUM Добывающая алмазы Якутии компания АЛРОСА обещает содействовать руководству региона в решении проблемы обеспечения чистой водой жителей населённых пунктов, расположенных вдоль реки Вилюй. Эти намерения компании озвучил её исполнительный директор Игорь Соболев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Читайте также: АЛРОСА не придётся платить многомиллиардный ущерб за загрязнение рек Якутии

Вопросы обеспечения якутян чистой водой Соболев обсуждал на встрече с министром ЖКХ Якутии Дмитрием Садовниковым. Поводом для этой беседы стало загрязнение АЛРОСА питьевой воды в реки Вилюй, причиной которого стало августовское ЧП на Иреляхских дамбах.

Игорь Соболев заверил главу минЖКХ, что алмазодобывающая компания намерена содействовать в решении вопросов обеспечения населения республики чистой водой, а именно готова приобрести спецтехнику для подвоза воды из альтернативных источников жителям населённых пунктов, расположенных вдоль реки Вилюй. Помимо этого, представитель алмазодобывающей компании обещал компенсировать муниципалитетам расходы на обустройство дорог к питьевым источникам, это предложение в декабре рассмотрит набсовет АЛРОСА.

Читайте также: Ситуация на Вилюе: экологическая катастрофа или характерная загрязнённость?

Ещё одним пунктом обсуждения стало обещание компании строить вдоль Вилюя водоочистные и водозаборные сооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, АЛРОСА не придётся платить многомиллиардный ущерб за загрязнение рек Якутии. Эту обязанность, наложенную на неё решением регионального управления Росприроднадзора, сняли с компании в федеральном ведомстве. Аргументировано это было так: методика, согласно которой региональный надзорный орган рассчитал ущерб экологии бассейна реки Вилюй, как оказалось, не распространяется на случаи, когда причиной нанесения вреда водным объектам стало стихийное бедствие.

Читайте также: АЛРОСА придётся заплатить ущерб за загрязнение рек Якутии

«Мы предлагаем компании возместить ущерб, нанесённый водным биологическим ресурсам, окружающей среде и населению нашей республики через соответствующие программы, — заявил председатель постоянного комитета Госсобрания Якутии по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев по итогам парламентских слушаний на тему загрязнения реки Вилюй. — Предлагаем руководству республики разработать совместно с компанией комплексную программу по реабилитации природной среды вилюйского региона, разработать и принять программу «Чистая вода», нацеленную на обеспечение жителей всей нашей республики и, прежде всего, Вилюйского региона».

Напомним, произошедшее 19 августа ЧП на Иреляхских дамбах АЛРОСА, загрязнившее воду в этих реках, на месяц оставило жителей четырёх районов Якутии без питьевой воды. Авария расценивается следственными органами как преступление в сфере экологии. В АЛРОСА считают, что не виноваты в ЧП, называя его причиной аномально обильные для Мирнинского района осадки.

Читайте также: Если бы АЛРОСА исполняла законы, ЧП на Вилюе можно было бы избежать: мнение