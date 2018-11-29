Дорожные службы усилили дежурство у Крымского моста

Краснодар, , 09:37 — REGNUM Дорожные службы на территории Краснодарского края и Адыгеи переведены на усиленный круглосуточный режим работы на участках федеральных трасс с 28 ноября в связи с прогнозируемым ухудшением погоды. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Для обеспечения бесперебойного движения по федеральным автодорогам Кубани и Адыгеи, их расчистки от снега и регулярной противогололедной обработки задействовано 288 единиц дорожной техники. На автоподходе к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сосредоточенно 11 единиц спецтехники. Заготовлен необходимый запас песка и противогололедных материалов.

На территории Краснодарского края и Адыгеи до середины дня 29 ноября ожидается сильный дождь, переходящий в мокрый снег и снег в сочетании с сильным северо-восточным ветром порывами до 20−25 м/с, в районе Новороссийска ветер усилится до 29−34 м/с, в северной половине края ожидается метель. Прогнозируется также подъем уровня воды в реках и водоемах — местами до опасных отметок. По данным Территориального центра Краснодарского края мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утром и ночью 29−30 ноября в регионе ожидается до −2…−5 ° мороза, по востоку и северу края до — 7 °, днем — 0…-5 °, по югу — до +2 °. На Черноморском побережье, в том числе в районе автодорожного подхода к Крымскому мосту, — ночью 0…-5 °, днем — до +5 °.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 ноября, в регионе прошли сильные дожди. В результате подтопленными оказались несколько улиц Краснодара, в Геленджике и Северском районе вода подтопила дворы и два моста.

По информации МЧС, экстренное предупреждение в связи с сильными осадками, ветром и понижением температуры воздуха на территории края сохранится до 30 ноября. Спасатели работают в режиме повышенной готовности.