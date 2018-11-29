В самолёт по смартфону: в России могут ввести новые правила посадки

Москва, , 09:32 — REGNUM В России пассажиры самолёта уже с 2019 года смогут проходить досмотр и подниматься на борт лайнера без бумажного билета. Это станет возможным в случае введения новых правил, предложенных Минтрансом РФ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на разработанный ведомством приказ.

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Отмечается, что бумажные посадочные талоны никуда не исчезнут, но перестанут быть обязательными. Вместо них авиаперевозчик сможет оформить посадочный талон в виде штрих-кода и направить его на электронный носитель пассажира — планшет или смартфон. При прохождении досмотра сотрудники отсканируют документ прямо с экрана устройства.

В пресс-службе Минтранса уточнили, что соответствующий документ разрабатывается с 2017 года. Приказ уже обсуждался с МВД, ведомство внесло свои предложения и замечания. В настоящее время он «находится в работе».

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября Верховный суд РФ отклонил иск авиакомпании «Победа» к Минюсту и Минтрансу, требовавшей частичной отмены правил перевозки ручной клади, и постановил, что пассажиры самолётов имеют право брать с собой в салон личные вещи сверх установленной нормы 5 кг. Речь идёт о таких вещах, как дамские сумки, рюкзаки, цветы и куртки.

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