В Омской области всё-таки появится аэропорт имени Егора Летова

Омск, , 09:28 — REGNUM Частный аэропорт малой авиации Поповка в Омской области получит имя рок-музыканта Егора Летова.

По словам собственника аэродрома Александра Анисимова, такое решение было принято для того, «чтобы поддержать всех омичей, голосовавших за выдающегося земляка» в проекте «Великие имена России».

«К сожалению, его (Летова, — прим. ИА REGNUM ) имя не вошло в шорт-лист конкурса («Великие имена России», — прим. ИА REGNUM ). Но объединило многих горожан, чьё мнение не было учтено. В настоящее время мы собираем документы, чтобы получить разрешение на переименование аэродрома от властей. Ведь посадочной площадке по правилам присваивается имя находящегося вблизи населённого пункта», — цитирует Анисимова «Российская газета».

Аэродром, о котором идёт речь, находится в селе Поповка Азовского района и принимает самолёты малой авиации. Переименование должно состояться 30 ноября.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Омск является одним из городов-участников проекта «Великие имена России». Смысл проекта заключается в том, что 47 крупнейшим аэропортам страны будут присвоены имена великих соотечественников. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, Омск вошел в ТОП-10 наиболее активных участников проекта. Многие омичи хотели, чтобы аэропорт назвали именем уроженца Омска, рок-музыканта и лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова. Но его имя не вошло в шорт-лист для названия воздушной гавани, несмотря на внушительные результаты в интернет-голосовании.

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В результате омичам предстоит определить имя для своего аэропорта из трёх кандидатур: генерала Дмитрия Карбышева, авиаконструктора Андрея Туполева и актера Михаила Ульянова. Финальное голосование пройдёт с 12 по 30 ноября 2018 года.

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