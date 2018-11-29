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В инновационном центре «Сколково» озеленили Центральный парк

Общество

«Уже следующей весной парк заиграет яркими красками«Уже следующей весной парк заиграет яркими красками

Москва, 29 ноября 2018, 09:28 — REGNUM  Завершено озеленение Центрального парка инновационного центра «Сколково», заявил вице-мэр Москвы Пётр Бирюков, сообщает 29 ноября официальный портал мэра Москвы.

В парке высажены свыше 400 сосен, пихт, лиственниц, яблонь, кленов, рябин и лип, а также более 15 тысяч кустарников, в том числе можжевельник, барбарис, гортензия, калина, роза, миндаль и сирень разных сортов. Отмечается, что растения адаптированы к климатическим условиям. Озеленение проходило на территории 14,6 гектара.

«Уже следующей весной парк заиграет яркими красками: новые деревья будут хорошо сочетаться цветом листвы и хвои со старыми, к тому же они разнообразят местный ландшафт», — сказал Бирюков.

До начала работ по благоустройству в парке уже росло около 400 деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в центре «Сколково» в тестовом режиме опробовали беспилотное такси.

Читайте ранее в этом сюжете: В «Сколково» запустили беспилотное такси в тестовом режиме

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